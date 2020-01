Santé : Le mode de transmission

L’épidémie du nouveau coronavirus, baptisé 2 019-nCov, qui a éclaté en Chine depuis la mi-décembre, est apparue sur un marché de la ville Wuhan où des animaux l'ont transmis aux hommes. Mais il s'est, depuis lors, propagé d'être humain à être humain par les postillons (éternuements, toux), sans que son mode exact de diffusion soit clairement identifié.

En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux de l'infection respiratoire provoquée par le 2 019-nCoV sont la fièvre et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement. Dans sa forme la plus précoce, "la maladie se manifeste par de la fièvre et une toux persistante. Elle est d'une forme légère mais durable, et risque en même temps de prendre une forme grave (insuffisances respiratoires, complications cardiaques…) chez des personnes âgées et des patients atteints d'autres maladies", a indiqué la Commission municipale de l'hygiène et de la santé de Wuhan, sur son site Internet.

Selon les médecins, la période d'incubation est estimée entre 5 et 14 jours, mais la durée de la maladie reste encore incertaine.

À ce jour, il n’existe pas encore de traitement contre le 2 019-nCoV. Les scientifiques doivent en apprendre davantage sur lui, pour pouvoir mettre au point un traitement.



CM



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société