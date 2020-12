Santé : Guy-Patrick Obiang Ndong examine les revendications de la MONP

Cette réunion faisait suite à un mouvement d’humeur observé par le Collectif des agents de la MONP qui revendiquaient, entre autres, le paiement des arriérés des différentes primes allouées au personnel.

Saisissant cette occasion, Guy-Patrick Obiang Ndong s'est insurgé contre cette grève ayant conduit à la fermeture de l’entrée principale du CHUL. Selon le ministre, “ les mouvements d'humeur au sein des hôpitaux publics n'ont trait qu'aux revendications financières et relèguent au second plan l'amélioration de l'offre de soins des patients”. Aussi a-t-il invité ses interlocuteurs à poser des actes conformes à la réglementation en vigueur tout en leur rappelant le statut qui est le leur et surtout les conséquences pouvant découler des actes posés.