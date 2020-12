Atlético Akanda : l'ambitieux programme pour l’émancipation des sportives

Les responsables de l'Atlético Akanda, par le truchement de son président, Freddhy Koula, ont décidé de faire de cette équipe un acteur important du développement du football féminin au Gabon.

Pour cette nouvelle saison, le board du club a décidé de miser sur l’éducation, l’instruction et l’orientation des jeunes footballeuses à travers le Programme “Sportives Éduquées”. Ainsi, des mois durant, l’équipe dirigeante de l’Atlético Akanda a mené une enquête sur les inégalités dans le milieu du football gabonais, et le rapport des footballeuses à l’éducation. En cette rentrée scolaire 2020-2021, Freddhy Koula et son équipe ont donc mis en place le Programme "Sportives​ Éduquées",​ avec la collaboration des partenaires locaux, attentifs à la cause éducative.

"Sportives Éduquées est un programme de l’Atlético Akanda pour l’émancipation des sportives par l’éducation et la formation. Notre projet est basé sur la culture de l’excellence et de “l’éducation d’abord” . En effet, toutes les sportives et sportifs recrutés au club sont obligatoirement scolarisés ou insérés professionnellement. Cela constitue une source importante de création de valeur afin de lutter contre les discriminations, les inégalités, et accompagner les filles dans leur émancipation", explique Mikel Doussengui, le directeur délégué du club, chargé de l’éducation.

Le programme sera d’abord appliqué à Libreville pour la première année, et bénéficiera directement à 15 jeunes filles qui souhaitent repartir à l’école après un temps de décrochage, et à plus de 50 personnes à terme.



JFM



