Santé : 50 nouveaux malades internés au CNSM

Une semaine après le lancement de l’opération de récupération des personnes errantes dans les principales artères de la capitale, dossier qu'a immédiatement pris à bras-le-corps le nouveau ministre de la Santé, le directeur général du Centre national de santé mentale (CNSM), Thierry Bayito Mokoko, a dressé un bilan à ce stade.

De cette première étape, on enregistre cinquante nouveaux malades internés. Soit 36 hommes et 14 femmes récupérés du 3 au 8 août dernier. Pour cette phase de lancement exigée par Dr Guy-Patrick Obiang Ndong précisément, les équipes étaient constituées chacune d’un technicien supérieur en psychologie, d’un infirmier d’état de santé mentale, de trois agents de contention et d’un chauffeur.

Dans son premier bilan dressé le week-end écoulé, le DG du CNSM a précisé qu’il s’agissait d’une mission destinée aux personnes errantes sur la façade maritime. Avec cette nouvelle vague de malades, l’établissement accueille à ce jour 82 patients pour une capacité litière de près de 150 places. "Sur instruction du ministre, nous comptons récupérer le maximum de personnes. Mais compte tenu des capacités d’accueil, nous allons ensemble réfléchir sur les modalités d’arrêt et le traitement en priorité des personnes internées présentement, essayer de les stabiliser, rechercher les familles et reprendre l’opération", a indiqué Bayito Mokoko. Il précise que le centre-ville, qui constitue la vitrine de la capitale, est la zone prioritaire.



Rudy HOMBENET ANVINGUI



