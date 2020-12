Zones économiques africaines : Carmen Ndaot vante le modèle gabonais

Cet évènement au format digital auquel a pris également part le ministre de l’Industrie et du Commerce, Hugues Mbadinga Madiya, en charge de l'élaboration de la stratégie nationale sur la Zlecaf, a donné l’occasion à la ministre Carmen Ndaot de rappeler que le Gabon est l’un des pays membres fondateurs de l’AEZO, et que l’assistance de l’organisation panafricaine a contribué à positionner la zone économique spéciale de Nkok comme l’une des meilleures zones franches d’Afrique, grâce à la décision avant-gardiste du président de la République d’interdire, dès 2009, l’exportation de bois de grumes.

Les zones économiques spéciales, dont on dénombre en 2020 environ 189 sur le continent, ont fortement contribué à la diversification et la transformation structurelle de nombreuses économies africaines. "Avec l’entrée en vigueur de la Zlecaf, le 21 janvier 2021, les zones économiques comme la Zerp de Nkok, avec leur offre de produits à forte valeur ajoutée, vont participer à l’accélération de l’industrialisation de l’Afrique, en apportant une forte croissance et en contribuant à la réduction du chômage par la création de nombreux emplois", a indiqué la ministre Ndaot.