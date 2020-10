"Octobre rose" : le dépistage dans les entreprises

Comme chaque année au mois d'octobre, une vaste campagne de prévention et de dépistage des cancers féminins, notamment ceux du sein et du col de l'utérus, baptisée "Octobre rose", est lancée partout dans le monde.

Au Gabon, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) est de nouveau mobilisée à l'occasion de cette 7e édition. En raison du contexte sanitaire actuel, la détection se déporte au plus près des citoyennes. Ainsi, cette année, outre les centres de dépistage publics, des unités ont été installées dans près de 40 entreprises et institutions partenaires.

La semaine dernière, la vice-présidente de la FSBO, le Dr Simone Mensah, a visité plusieurs installations, parmi lesquelles celles de l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) où 55 employées ont été dépistées. "La particularité de la 7e édition d’Octobre rose au Gabon sera de renforcer le travail effectué avec les communautés, d’atteindre le plus grand nombre comme par le passé, et de poursuivre le partenariat avec la Santé militaire pour ne former qu’un seul système de santé avec la médecine civile", explique le Dr Nathalie Ambounda Ledaga, directrice du Programme national de prévention et de contrôles des cancers.