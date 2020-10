Panthères : laver l'affront de 2017

Les Panthères du Gabon et les Écureuils du Bénin s'affrontent, en match amical, ce dimanche (16 heures au Gabon) à l'Estadio Pina Monique de Lisbonne. Une rencontre qui entre dans le cadre des préparatifs de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can "Cameroun-2022".

Cette rencontre, à entendre les sélectionneurs, Patrice Neveu pour le Gabon et Michel Dussuyer pour le Bénin, permettra aux deux techniciens français d'avoir des certitudes et de se faire une idée précise de leurs groupes respectifs à mettre sur orbite au mois de novembre prochain. Notamment contre la Gambie, s'agissant des Panthères, et face aux Lesotho pour les Écureuils.

Les Béninois, qui étaient en stage bloqué en France, sont arrivés hier à Lisbonne. Gonflés à bloc. Objectif : terrasser le Gabon, comme ce fut le cas en France le 10 octobre 2017. Ce jour-là, les Béninois l'avaient emporté sur le score de 1-0.

Et pour rééditer cet exploit (le Bénin n'avait jamais battu le Gabon avant la victoire à Mallemort), Michel Dussuyer a battu le rappel de son noyau dur. De Saturnin Allagbe, Mickaël Poté, en passant par Olivier Verdon, Jordan Adeoti, Steve Mounié ou encore Khaled Adenon, les Béninois ont de solides arguments à faire valoir pour ébranler les Gabonais.

Présent à Chantilly, le ministre béninois des Sports, Oswald Homeky, a invité ses joueurs à défendre vaillamment les couleurs du pays face au Gabon.

De l'autre côté, ce match est également pris très au sérieux par les Gabonais. "Le moral des troupes est au beau fixe. Et les joueurs sont très motivés, chacun à son niveau, pour réaliser un bon match", affirme Patrice Neveu.

Les Panthères ont été placées dans des conditions optimales : "Elles sont logées dans l'un des plus grands hôtels de Lisbonne. Là même où l'Espagne s'est regroupée pour affronter, récemment en amical, le Portugal. Toutes les primes ont été payées. Nous attendons donc de nos ambassadeurs des résultats sur le terrain", confie le ministre des Sports, Franck Nguema.



Willy NDONG



