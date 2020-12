Made in Gabon  : les produits bio de Noël

Et si Noël était le moment propice pour effectuer un retour vers le naturel ? Convaincus de ce qu'un tel mode de vie peut être bénéfique à plus d'une personne, le label cosmétique Bel O Naturel, fondé par Martine Bongo et le gestionnaire agricole Green World, dirigé par Herlyne Otala Doukaga Mensah, organisent depuis le 5 décembre dernier, et ce jusqu'au 26 de ce mois, une exposition de produits bio made in Gabon baptisée "Xmas discoveries"

Et si Noël était le moment propice pour effectuer un retour vers le naturel ? Convaincus de ce qu'un tel mode de vie peut être bénéfique à plus d'une personne, le label cosmétique Bel O Naturel, fondé par Martine Bongo et le gestionnaire agricole Green World, dirigé par Herlyne Otala Doukaga Mensah, organisent depuis le 5 décembre dernier, et ce jusqu'au 26 de ce mois, une exposition de produits bio made in Gabon baptisée "Xmas discoveries". C'est l'espace culturel Ogooué, situé à Likouala, qui abrite les différents rendez-vous de ce concept se déroulant durant les quatre week-ends de ce mois de décembre.

Objectifs : présenter et promouvoir la beauté et les vertus des produits du terroir, et créer une vitrine aux artisans pour rattraper les opportunités que la pandémie actuelle du Covid-19 leur a fait rater.

Sur les lieux, le public découvrira, entre autres, des smoothies préparés avec des fruits bio, des sacs en perles confectionnés à la main, des huiles et savons cosmétiques à base de charbon, curcuma, d'essences forestières et de plantes naturelles telles que le Moringa, Moabi, etc.

"En plus de promouvoir le retour au naturel sous toutes les formes, l'objectif est de donner une visibilité aux artisans et de leur permettre de booster leurs activités que le coronavirus dans notre pays a certainement ralenties", explique Martine Bongo.

Pour Herlyne Otala Doukaga Mensah, les Gabonais ne se sont pas encore mis au bio. "Au contraire, ils sont beaucoup plus portés vers des produits alimentaires faits à base de produits chimiques. Ce qui n'est pas bon. Nous voulons non seulement faire la promotion du Made in Gabon, mais aussi montrer l'importance d'une alimentation saine", insiste-t-elle.



