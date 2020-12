Manutention des conteneurs : le record historique d’OCT

Les équipes d’Owendo Container Terminal (OCT) ont ainsi, pour la première fois, traité le plus gros volume de conteneurs sur une escale, avec notamment un volume de 46 % de conteneurs destinés à l’exportation. Ce navire porte-conteneurs de l’armateur CMA-CGM, long de 259 mètres, permet ainsi à OCT de mettre en valeur la qualité des investissements réalisés, le professionnalisme des équipes et les synergies au sein de la communauté portuaire d’Owendo.

"Cette opération est le fruit de l’implication et de l’étroite collaboration entre les équipes opérationnelles d’Owendo Container Terminal. Elle est rendue possible grâce à l’incontournable mobilisation des acteurs portuaires : l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG), les Douanes, les transitaires, les transporteurs, Scan Gabon… Cette escale témoigne des aptitudes d’Owendo Container Terminal à relever les défis du Gabon et accompagner la reprise économique", a indiqué le directeur général, Laurent Goutard.