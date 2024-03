Lucie's Legacy : un nouvel " Horizons nouveaux " ouvre ses portes

La Fondation Horizons Nouveaux (FHN) renaît de ses cendres. L'un des précieux héritages de l'ancienne première dame du Gabon, Édith Lucie Bongo Ondimba, a été ramené à la vie après plusieurs années de fermeture.

Hier, à l'occasion d'une cérémonie riche en couleurs, la structure dont la vocation consiste en l'accompagnement et l'encadrement d'enfants faisant face aux handicaps visuel et intellectuel a, à nouveau, rouvert ses portes. Cet acte fort symbolique s'est déroulé en présence des premières dames, Zita Oligui Nguema du Gabon et Antoinette Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Ainsi que des membres des gouvernements gabonais et congolais.

Un jour qui fera date pour les parents d'enfants porteurs de handicap. Lesquels rêvaient de voir fonctionner de nouveau cette structure qui aura participé à la formation de plusieurs Gabonais nés avec un handicap.

Ouverte il y a 27 ans, soit le 21 septembre 1996, la FHN a, deux ans après le décès de sa fondatrice en 2009, fermé ses portes. Faute de subvention budgétaire pouvant l'aider à supporter ses charges de fonctionnement, elle a été contrainte de suspendre ses activités en 2018. Conscients de la place qu'occupe cet établissement auprès des enfants fragilisés par le handicap, une équipe conduite par Yacine Queenie et Omar Denis Bongo Ondimba remettent en selle le projet de rénovation de ce précieux legs en 2019.

"En rouvrant les portes de la Fondation Horizons nouveaux, nous réaffirmons notre engagement envers la cause noble de la fondatrice et ses valeurs fondamentales, notre engagement à créer un environnement où chaque enfant peut trouver sa place, développer ses talents, et réaliser son potentiel", a déclaré la présidente du conseil d’administration Yacine Queenie Bongo Ondimba. Tout en précisant que cet engagement n'est pas que le sien.

Selon elle, il ne pourrait "se limiter qu'à nos enfants. L'accomplissement de notre mission nécessite aussi un effort partagé avec une famille, avec des communautés et les autorités pour garantir que l'inclusion devienne une réalité pour tous les enfants de notre pays, le Gabon, et un modèle pour les nations sœurs."

En 1996, date d'ouverture, la FHN ne disposait que d'un centre neuro-psycho-pédagogique, d'un centre de réadaptation des handicapés visuels et d'un établissement et service d'aide par le travail. Après son lifting, elle est désormais organisée en pôles d'activités et en plateformes de services et de compétences. En clair, elle dispose d'un établissement d'enseignement adapté pour enfant déficient visuel et d'un autre médico-éducatif et pédagogique pour les enfants déficients intellectuels.

Précisons que ne pourront être admis à la Fondation horizons nouveaux que les enfants âgés de 3 à 16 ans porteurs d'une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés ; mal et non voyants ; présentant des troubles du spectre d'autisme avec troubles associés ou sans ; en situation de handicap et/ou porteur de troubles neuro-développementaux.

Si la date de rentrée des classes n'est pas encore connue, la rentrée administrative quant à elle est prévue pour le début du mois d'avril.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon