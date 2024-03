CNIE : lancement de la campagne de délivrance du NIP mercredi prochain

Une étape cruciale dans l'établissement à venir de la Carte nationale d'identité électronique (CNIE) va débuter le mercredi 3 avril prochain avec le lancement de la campagne de délivrance du Numéro d'identification personnel (NIP).

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hermann Immongault, l’a annoncé hier au cours du point presse qu'il a animé dans les locaux du département ministériel dont il a la charge.

Cette opération qui, dans un premier temps, pour des raisons démographiques et matérielles sera circonscrite au Grand Libreville avant d'être étendue aux localités de l'intérieur du pays et hors de nos frontières dans une seconde phase, concerne les citoyens gabonais âgés de 16 ans et plus qui n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque prélèvement dans le cadre du projet Identification biométrique officielle du Gabon (Iboga). Ou tous ceux qui se sont fait enrôler à partir de 2013 sur la liste électorale, qui disposent donc déjà d'un NIP.

Concrètement, munis des pièces nécessaires (passeport, acte de naissance légalisé ou jugement supplétif, décret de naturalisation accompagné de la quittance du Trésor public), ils sont invités à se rendre dans les centres interconnectés dédiés à cet effet dans les communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum afin de se voir attribuer, dans le premier cas, un NIP. Et dans le second, se faire délivrer une attestation de NIP après actualisation et vérification d'un certain nombre d'informations.

Dans tous les cas, cette attestation sera indispensable à l'établissement de la CNIE. Entendu que, a laissé entendre le membre du gouvernement, "tous ceux qui n'auront pas de NIP ne pourront malheureusement pas se faire établir la prochaine CNIE qui sera dotée d'une puce électronique et délivrée par la Direction générale de la Documentation et de l'Immigration (DGDI)".

C'est dire que derrière cette campagne, les enjeux sont énormes. Tant elle vise à doter chaque citoyen gabonais d'un numéro composé de quatorze caractères alphanumériques destinés à l'identifier à tout moment. Avec à la clé, une sécurisation plus grande dans la délivrance des documents d'identité, dans l'attribution de la nationalité gabonaise.

Un accès authentifié à plusieurs services liés à son quotidien (e-services). Et en perspective, la mise sur pied d'un registre d'état civil fiable et sûr. Toute chose qui s'inscrit, d'une certaine façon, dans le processus de restauration de la dignité des Gabonais et Gabonaises.

En tout cas, côté avenue Ndendé (ex-avenue de Cointet), tout semble fin prêt pour recevoir les populations. D'autant plus qu'en dehors des sites fixes sus- mentionnés, a indiqué Hermann Immongault, des sites mobiles seront déployés dans les hôpi- taux ou ailleurs afin de faciliter la tâche aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un quelconque handicap. Et que, dans le même temps, les centres d'enregistrement pourront être multipliés en fonction de l'af- fluence et la durée de l'opération, ajustée.

En tout état de cause, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a invité ses "compatriotes à se rendre, à partir du mercredi, dans les centres dédiés pour la demande de leur NIP, prélude à l'établissement de la CNIE".

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon