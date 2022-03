L'égalité face aux pesanteurs socioculturelles : un dilemme cornélien

Bonne nouvelle pour les organisations féminines ayant longtemps milité pour la modification du Code civil, dont plusieurs dispositions étaient discriminatoires à l'endroit des femmes, les récentes réformes juridiques visant à promouvoir l'égalité des sexes n'ont pas toutes été accueillies avec acclamations. En atteste la controverse suscitée sur les réseaux sociaux dès l'annonce de ce projet de loi par le gouvernement en mars 2021.

La principale critique étant accentuée autour de la disposition portant sur le rôle de chef de famille, qui est maintenant partagé entre les époux. " Puisque la femme est devenue chef de famille et ne doit plus obéissance à son mari, qu'elle paie elle-même sa dot" ; "Il faut aussi que les femmes partagent les charges du ménage et les responsabilités de manière égale" ; " Je suis pour le respect mutuel mais j'estime que chacun doit connaître sa place et son rôle. On ne peut pas avoir deux chefs dans une même maison" ; " En dehors de nos traditions, même la Bible dit que l'homme est le chef de la femme", pouvait-on lire en commentaires.

Le plus curieux est ce que ces avis tranchés ont été soutenus par certaines femmes. Dans une société où l'homme est toujours considéré comme le chef de la femme, difficile de bousculer les mentalités et traditions bien établies. "Égalité des sexes oui, mais pas à n'importe quel prix", estiment les traditionalistes. Le dilemme reste donc entier. C'est encore loin le bout du tunnel, messieurs ?

Josiane MBANG NGUEMA

Libreville/Gabon