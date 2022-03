8 mars : une date pour commémorer la lutte des femmes pour leurs droits

Savez-vous pourquoi la gent féminine célèbre le 8 mars ? Savez-vous pourquoi le Gabon se mobilise autour de cette date ? Avez-vous conscience des efforts nationaux pour la promotion des droits des femmes ? La rédaction de L'Union fait un retour dans le passé tout en gardant un œil sur le présent pour mieux faire comprendre à ses lecteurs les raisons du combat de ces dames !

''Bonne fête de la femme''! D'aucuns prennent un malin plaisir à ne voir dans le 8-mars qu'une fête à souhaiter aux femmes de leur entourage. Sauf que cette date prête plutôt à la commémoration ! Tant il faut à la conscience collective garder à l'esprit que le combat aura été rude pour les femmes afin d’obtenir certains droits… élémentaires.

Ainsi, au commencement de l'histoire, le 8-mars est institué en 1977 par le système des Nations unies pour marquer son soutien à la lutte portée par les femmes pour l’instauration effective de l’égalité sociale. La gent féminine militait alors pour l’élimination de toutes les formes de discriminations dans les conditions de vie et de représentativité, l’exercice des droits civiques, notamment le droit de vote, et l’interprétation puis l’application du droit au travail. L’on est donc bien loin de l'idée que l'on se ferait d'une fête. Et encore, pourquoi faire la fête lorsque le chemin est encore si long. Du moins si l'on se rappelle que les femmes elles-mêmes n'ont pas pleinement conscience des combats en leur faveur. En témoignent les réformes des Codes civil et pénal de juin 2021 derniers, qui n'ont pas toujours eu l'assentiment des femmes.

Nombreuses criant à tout va n'avoir rien demandé. Quoi qu’il en soit, il faut savoir que le Gabon commémore la journée du 8 mars depuis 1984. Et parce que le combat se poursuit dans le monde et au Gabon, le pays d'Ali Bongo a diligenté une transformation inédite de son cadre juridique comme déjà dit, se plaçant à l’avant-garde de la protection et de la promotion des droits de la femme en Afrique. On pense plus particulièrement aux lois relatives à l’élimination des violences à l’égard des femmes. Une réforme intervenue à la suite de la mise en œuvre des premières mesures issues du programme " Gabon Égalité ", parfaite illustration des ambitions du gouvernement visant à renforcer le cadre juridique national favorable à une société plus égalitaire entre femmes et hommes. Une ambition en lien étroit avec le thème mondial de cette journée : ''L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable''.

Une façon de reconnaître le caractère essentiel du rôle et la contribution des femmes et des filles du monde à la réponse aux changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets. C'est donc en toute logique que le regard national lui emboîte le pas. Ainsi, ''L'élimination des inégalités : un catalyseur de développement'', thème national de cette journée entend démontrer que l’atteinte de l’égalité des sexes est un impératif pour parvenir au développement durable. D'où une série d'activités de sensibilisation, d’écoute et de communication qui s'étendra jusqu'au 17 avril prochain.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon