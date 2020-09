Gendarmerie nationale : Yves Barassouaga rappelle à ses troupes leurs obligations

Nommé Commandant en chef de la Gendarmerie nationale, le 3 avril dernier, Yves Barassouaga s'est adressé le 8 septembre dernier aux officiers et sous-officiers de ce corps d'élite. Lors de cette première sortie, le nouveau patron de la Gendarmerie n'a pas fait dans la dentelle. Occasion pour le Commandant en chef de crever l'abcès en dénonçant les comportements déviants des gendarmes. Ainsi, le patron de la Gendarmerie a rappelé aux membres dudit corps leur obligation d'exemplarité.

" Le gendarme n'est pas un simple citoyen, il n'est pas un citoyen comme les autres. Le gendarme est un soldat de la loi, en ce sens que sa mission première est de veiller au respect des lois et règlements, afin de maintenir l'ordre public, c'est-à-dire assurer ou garantir la sécurité des personnes et des biens", a-t-il déclaré sans ambages. Avant d'ajouter : " Je vous invite à la rupture totale avec les mentalités et les comportements pervers dépassés tels que la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, la concussion, l'inconscience, le racket, la corruption, la fraude, l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire, le népotisme et la tendance à la gabegie."