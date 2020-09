Pandémies : une table ronde pour prévenir les futurs risques

Le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres, Lee White, a pris part par visioconférence, le 3 septembre dernier, à une table ronde ministérielle marquant le lancement d’une plateforme d’échanges en ligne, sur la reprise économique durable et résiliente au sortir de la Covid-19.

Organisé conjointement par le ministère de l’Environnement japonais et la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), cet événement a vu la participation du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (Onu), António Guterres, et des ministres en charge de l’Environnement des États membres de la CCNUCC. L’objectif de cette rencontre était de partager et d’échanger des idées sur les actions à entreprendre en vue de lutter contre les changements climatiques et prévenir les futures pandémies.

Rappelant les efforts consentis par le gouvernement gabonais pour faire face à la pandémie à Covid-19, le ministre Lee White a réitéré l’engagement ferme du Gabon à lutter contre les changements climatiques.

"Le gouvernement gabonais a mis en place des mesures efficaces et gère la pandémie à coronavirus avec beaucoup de rigueur. Grâce aux efforts consentis, le Gabon a l’un des niveaux de prévention contre la Covid-19 les plus élevés en Afrique. Similairement, des mesures concrètes sont prises avec la même rigueur pour lutter contre les changements climatiques. Notre pays est engagé dans une stratégie, sur 10 ans, de réduction d’émissions de gaz à effet de serre", a indiqué le membre du gouvernement.



