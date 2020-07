Gabon : la barre des 6 000 cas Covid positifs franchie

Ce nouveau seuil s'accompagne néanmoins d'une tendance à la baisse qui semble se confirmer au niveau du nombre de nouvelles contaminations enregistrées par jour se situant désormais sous la barre des 100 cas. Comme le montrent les résultats des 3 128 prélèvements effectués dernièrement sur l'ensemble du territoire national. Ainsi 84 nouveaux cas positifs ont-ils été enregistrés, soit un pourcentage de 3 %.

La maladie reste toujours disséminée à travers le pays, avec notamment l'Estuaire qui a enregistré 70 nouveaux cas de contamination soit 4 617 cas positifs, 1 nouveau cas positif dans le Haut-Ogooué, soit au total 850 cas positifs. La Ngounié aussi voit le nombre de ses cas positifs augmenter d'un supplémentaire et compte désormais 82 cas positifs. La Nyanga, quant à elle, a enregistré 3 nouveaux cas pour un total de 22 cas positifs. L'Ogooué-Maritime se retrouve avec 7 nouvelles contaminations et enregistre au total 52 cas positifs, enfin 2 nouveaux cas positifs dans le Woleu-Ntem dont l'un à Bitam et l'autre à Oyem, soit un total de 133 cas positifs.