Eneda : L'appui constant de Sylvia Bongo Ondimba

Attentive aux personnes dans le besoin et portée par un engagement en faveur des couches les plus défavorisées, la première dame du Gabon a consacré sa matinée d'hier aux élèves de l'École nationale pour enfants déficients auditifs (Eneda) de Nzeng-Ayong, dans le 6e arrondissement de Libreville. Dans la continuité des actions qu'elle n'a cessé de poser à l'endroit de cet établissement scolaire spécialisé, Sylvia Bongo Ondimba y a effectué un nouvel état de lieux, profitant de la circonstance pour rencontrer les élèves ayant bénéficié des bienfaits de son projet d'appareillage auditif.

C'était en présence, notamment, des ministres en charge des Solidarités nationales, Prisca Nlend Koho, et de l'Éducation nationale, Patrick Daouda Mouguiama. Chose normale en cette période d'avant-fête, où tout enfant éprouve l'envie de recevoir de la chaleur et un cadeau. Quoi de plus exaltant lorsque cette marque d'attention provient d'une épouse de chef d'État. Car, en plus d'être venue manifester son attachement continuel à ces élèves pour lesquels elle nourrit des rêves de plein épanouissement et d'une meilleure insertion socio-professionnelle, Sylvia Bongo Ondimba a permis à chacun d'entre eux de vivre ces moments avec émotion.