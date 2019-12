Handball : Willy Moure Nguema : "Tout le monde est content de retrouver la sélection"

Comme les autres internationaux, le sociétaire de PL Granville handball (France) se dit "heureux de ce nouveau rassemblement des Panthères". Lequel intervient quasiment un an après la Can disputée au Gabon en 2018.

Pour l'ailier gauche gabonais, il était important de démarrer la préparation pour travailler les automatismes. En attendant de se retrouver avec les "professionnels" en Tunisie, début janvier 2020, il sera question de travailler la cohésion du groupe et livrer des rencontres amicales. "Nous avons la possibilité de faire une bonne compétition. Tout en prenant les matches les uns après les autres, l'objectif sera de passer le premier tour et de rêver plus grand", projette-t-il.