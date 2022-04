Éducation : démarrage des épreuves sportives du BEPC

Les épreuves sportives des examens du Brevet d'études du premier cycle (BEPC), pour l'Enseignement général, et le Brevet d’études professionnel et industriel (BEPI), dans l'Enseignement technique, ont démarré hier dans les différents centres d'examen visités par les reporters de L'Union. Du lycée Paul-Emane-Eyeghe (LPEE), au lycée technique national Omar-Bongo (LTNOB), en passant par le lycée de Sibang, et le complexe scolaire d'Alibandeng, enseignants et élèves ont répondu présents à la convocation de la Direction générale des examens et concours (DGEC).

Pour ce premier jour d'examen, ce sont les filles qui ont ouvert le bal dans l'ensemble des centres. Au lycée technique national Omar-Bongo qui abrite les examens techniques et généraux, le président du centre, Louis-Marie Tchikaya Nkoghe, a indiqué que les épreuves se sont convenablement déroulées. "Les filles ont été reçues, elles étaient au nombre de 12, elles ont toutes répondu présentes et il n'y a eu aucun incident à déplorer. Il s'agissait pour ces élèves des filières techniques de passer les épreuves qu'elles ont choisies selon les modules appris en classe. À savoir une course et un saut. Du côté de l'enseignement général, pour le BEPC, il s'agissait des garçons qui viennent des lycées d'Alenakiri et de Sainte-Marie".

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon