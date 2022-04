Bitam : les “camarades” du Ntem prêts à plébisciter Ali Bongo Ondimba

Les Pdgistes du département du Ntem ont célébré en différé, samedi écoulé à Bitam, le 54e anniversaire du PDG. À cette occasion, cadres et militants de base ont, à travers leurs représentants, invité Ali Bongo Ondimba à briguer un nouveau septennat à la tête du pays en 2023. Membre du comité permanent du bureau politique (MCPBP), Charles Mve Ellah, par ailleurs ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, a remercié le “Distingué camarade président” (DCP), Ali Bongo Ondimba, d’avoir promu 8 dignes natifs du Ntem, au sein du secrétariat exécutif du PDG. Ensuite, il a exhorté les uns et les autres à l’unité et au rassemblement autour du chef de l’État. “Nous sommes tenus de bien nous mobiliser pour plébisciter Ali Bongo Ondimba, en 2023”, a-t-il martelé.

Les représentants des notables (Jules Mbelé Asseko), des femmes (Honorine Nzet Biteghe), des promus au sein du PDG (Patrick Eyogho Edzang) et des cadres (Chrislin Ebang Ndemezo’o) n’ont pas tari d’éloges à la politique sociale et économique menée par Ali Bongo Ondimba. Une marche de soutien, dans les rues de Bitam, a constitué le clou de ces retrouvailles festives, en présence du secrétaire national chargé de l’animation politique du PDG dans le Woleu-Ntem, Hubert Ella Minko, de David Ella Mintsa, conseiller du DCP et porte-parole du PDG, Jessie Ella Ekogha, conseiller du DCP auprès du secrétaire général du PDG, Michel Philippe Nze, SGA chargé de la communication, Hélène Dorothée Mengue Menie, membre de la commission permanente de la révision des textes, Emmanuel Ondo Metogho, membre du Comité consultatif des sages, etc.

E. EBANG MVE

Bitam/Gabon