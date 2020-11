Déchets plastiques : des Céléristes au front !

Le premier acte de ce projet baptisé "Estuaire sans plastiques" a été posé le samedi 21 novembre 2020 au Port-Môle de Libreville, sous le thème "Port-Môle clean".

"Il est question pour nous de lutter contre l'insalubrité, en vue de la protection de notre environnement, conformément à la vision des responsables de notre formation politique, dont le président-fondateur et la déléguée générale. C'est ainsi que nous avons initié cette activité pour débarrasser notre province des ordures plastiques qui jonchent et polluent notre cité" , a précisé Pulcherie Abeme Nkoghe Jamboué, coordinatrice provinciale de l'Estuaire.

Sacs-poubelle en mains, les Céléristes de la coordination de l'Estuaire ont investi le banc de sable jouxtant l'arrière du restaurant-bar "Les 9 provinces", situé en plein cœur du Port-Môle. "Cet endroit est censé être touristique et très fréquenté, mais qui est pollué par tous ces déchets plastiques et bien d'autres ordures. Il est vrai qu'il y a plusieurs endroits comme celui-ci, mais il faut bien commencer quelque part et poursuivre au fur et à mesure. Nous allons nous déployer sur l'ensemble de la province", a ajouté Mme Nkoghe Jamboué.