Covid-19 : Quid de l’inhumation des morts ?

Quelles sont donc les conditions d’inhumation d’un défunt Covid-19 ? Selon les experts, afin de limiter le risque de propagation du Covid-19, la réglementation des funérailles obéit à des règles précises. En cas de suspicion de Covid-19, la mise en bière doit être effectuée immédiatement, sans que les familles ne puissent voir, une dernière fois, leur parent. En pratique, cela signifie que les proches ne peuvent pas voir le défunt avant la fermeture définitive du cercueil.

Il en est de même pour la toilette mortuaire, qui consiste à laver, maquiller, habiller, fermer la bouche et les yeux du défunt, qui est également interdite, en raison des risques de contagion. En pratique, après la toilette mortuaire, le corps du défunt Covid-19 doit être enveloppé dans une housse mortuaire imperméable sur laquelle sont inscrites l'identification (nom et prénom du défunt) et l'heure du décès.