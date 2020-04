Covid-19 : Eviter une crise alimentaire en milieu rural

Selon le Fida, la crise sanitaire actuelle risque d’anéantir les avancées réalisées dans le monde en matière de recul de la pauvreté rurale et d’aggraver l’insécurité alimentaire. Pour tenter de l'empêcher, cette agence de l'ONU lance un fonds appelé "Mécanisme Covid-19 de relance en faveur des populations rurales pauvres". Il s’inscrit dans le cadre de la réponse socio-économique apportée par le système des Nations unies face à la crise sanitaire actuelle.

Pour le président du Fida, Gilbert Houngbo, les ruraux "pourraient être davantage encore plongés dans la pauvreté, la faim et le désespoir, ce qui constituerait une véritable menace pour la prospérité et la stabilité mondiales".

Pour éviter un tel scénario, "il faut, précise-t-il, prendre des mesures immédiates et donner aux populations rurales les moyens de s’adapter et de se relever plus rapidement, de façon à éviter une crise humanitaire de plus grande ampleur".