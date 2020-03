Coronavirus : La responsabilité des médias

Comment communiquer en situation de crise ou d'urgence de santé publique ? C'est autour de cette question que se sont articulés les échanges entre les hommes et femmes des médias et les experts de la santé, le vendredi 6 mars dernier au Centre hospitalier mère et enfant Jeanne-Ebori.

La presse étant le relais entre les décideurs et la population, mais surtout parce que son rôle est d'informer et de sensibiliser la population, les journalistes nationaux ont, à l'initiative du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), été édifiés sur le coronavirus et la partition qu'ils ont à jouer dans la sensibilisation et la prévention sur cette maladie qui menace partout dans le monde.

En effet, pour faire face à cette pathologie - à ce jour, elle a fait des milliers de morts à travers la planète -, les communicateurs doivent être capables de rassurer la population en véhiculant des informations moins alarmantes mais avérées. Ils devront aussi être capables de limiter la propagation de la maladie en communiquant sur les moyens de prévention, d'éviter tout fake news, de briser les mythes autour de cette pandémie, mais surtout de surveiller les besoins d'information de la population.

Les participants ont compris qu'une communication réussie en temps de situation d'urgence sanitaire limiterait les conséquences de celle-ci.



