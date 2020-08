Affaires étrangères : quatorze agents admis à la retraite honorés

"Loin d'être une sanction, le départ à la retraite marque le couronnement de tant d'efforts contribuant à rendre très audible la voix du Gabon auprès de ses partenaires", a souligné Pacôme Moubelet Boubeya. Avant d'ajouter : "Je voudrais vous assurer que votre abnégation et votre sens du devoir ne sont pas passés inaperçus".

Il faut préciser que sur les quatorze nouveaux retraités, dix d'entre eux ont achevé leur carrière à la centrale et quatre autres à l'étranger dont des directeurs généraux et ambassadeurs en poste. Occasion pour le ministre des Affaires étrangères de formuler des vœux de santé et de bonheur à l'endroit de ses anciens collaborateurs. Par ailleurs, la remise des diplômes d'honneur et présents a constitué un grand moment de cette cérémonie d’au revoir.