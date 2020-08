Cosyga : lancement des cours d'éducation ouvrière

Une cérémonie organisée au siège de la Cosyga en présence des différentes organisations qui composent cette plateforme syndicale. Occasion pour ce dernier de revenir sur les événements qui ont marqué son exercice, notamment la fermeture de l'accès à la salle polyvalente qui ne permettait pas la reprise des formations syndicales.

“Il vous souviendra que, le samedi 25 juillet dernier, les travailleurs membres de la Cosyga changeaient les cadenas qui bloquaient l'accès à la salle polyvalente, pour exiger la reprise des formations syndicales", a-t-il rappelé. Ce mercredi marquait donc la reprise des stages au profit des leaders syndicaux. "Les cours sont essentiels dans la mesure où il est établi qu'un représentant du personnel mal formé est un danger pour lui-même, pour l'entreprise et pour les travailleurs qui le suivent", peut-on entendre dans ce milieu syndical. Et Wenceslas Mba Nguéma d'insister sur le respect des engagements vis-à-vis de leurs mandants et de l'État qui "reverse à la Cosyga, une subvention pour, entre autres, former et éduquer les masses laborieuses".