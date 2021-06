Aéroport : Le dispositif de mise en quarantaine a été précisé

TROIS membres du gouvernement, Hugues Mbadinga Madiya (Commerce), Pascal Houangni Ambouroue (Tourisme) et Brice Paillat (Transports) ont précisé hier, au cours d'une conférence de presse tenue à Libreville, les contours du dispositif de mise en quarantaine obligatoire des passagers internationaux. Que faut-il retenir ?

Les voyageurs internationaux débarquant à l’aéroport international Léon Mba de Libreville sont tenus de :

- présenter la preuve d’un résultat négatif à un test PCR de la Covid-19 effectué 72 heures avant la date d’embarquement

- se soumettre à un test PCR de la Covid-19 dès leur débarquement à Libreville

- réserver librement une chambre pour une nuitée au minimum dans un établissement hôtelier jusqu’à l’obtention des résultats de leur test PCR à la Covid-19

- demeurer en auto-isolement dans leur chambre d’hôtel jusqu’à la communication de leur test dans les 24 heures

- se mettre à la disposition des autorités sanitaires compétentes en cas de résultat positif au test effectué

- prendre à leur charge le coût du séjour en demi-pension dans la structure hôtelière choisie.

Certaines personnes sont exemptées. Il est question de diplomates sous réserve d’appliquer la réciprocité, de personnes présentant un certificat de vaccination, de personnes malades ou convalescentes et nécessitant un suivi médical approprié sur présentation de justificatif, des personnels navigants des flottes commerciales et de mineurs âgés de moins de 18 ans non accompagnés.

S.A.M.

