Gendarmerie nationale : 100 % pour la promotion "Faustin Boukoubi"

Après cinq mois passés au Cour d'État-major de la Gendarmerie national, les trente et un (31) stagiaires dont deux personnels féminins, pour la plupart des capitaines, vont regagner leurs différents corps. D'où la cérémonie de fin de stage, en présence du ministre de la Défense nationale, Michaël Moussa Adamo. Cette treizième promotion, baptisée Faustin Boukoubi, du nom de l'actuel président de l'Assemblée nationale a réalisé un 100 %. En atteste les moyennes oscillant entre 16,27 et 13, 20/20 (Ndlr : dans l'ordre du mérite). En dépit des restrictions imposées par la pandémie mondiale, le Covid-19, les élèves officiers ont eu droit à des enseignements aussi divers que riches dont les politiques publiques de sécurité et le leadership d'un officier d'État-major durant les vingt et une (21) semaines de formation.

Peu avant la remise de diplôme, la promotion "Faustin Boukoubi" a soutenu un mémoire de fin de formation dont le thème a porté : "L'Afrique face à la pandémie de Covid-19 : le cas du Gabon". Non sans apporter des recommandations pour lutter davantage et efficacement contre le "tueur invisible". Tout comme le patron de la "Défense nationale", le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, par ailleurs parrain de la promotion, a exhorté ses filleuls à cultiver tout au long de leur carrière les valeurs acquises lors de la formation. En guise de cadeau, ce dernier a offert à chaque impétrant un ordinateur portable.



