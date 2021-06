Consommation : Que d’œufs à Port-Gentil!

Les œufs abondent à Port-Gentil. A tel point que nombre de producteurs ont du mal à écouler leurs provisions. Ils s’en remettent aux réseaux sociaux pour trouver des solutions.

" Je suis un compatriote basé à Port-Gentil. Je vis et surviens aux besoins de ma famille grâce à l’activité de mes poules pondeuses. J’ai dû mal à écouler ma marchandise. Aidez-moi à trouver des clients. Je livre ". C’est le prototype des messages qui circulent actuellement dans de nombreux forums de discussion. Ils sont généralement accompagnés de photos et, bien évidemment, des numéros de téléphone ou des contacts WhatsApp appropriés. Le fait est que le marché des œufs a connu, ces derniers temps, un boom dans la cité pétrolière. La demande était si forte que de nombreux compatriotes, souvent dans l’informel, se sont lancés dans la production de cette denrée. Les détenteurs d’une fiche circuit ou ceux bénéficiant d’un relationnel livraient même à de grandes surfaces. " Je dois livrer cinquante palettes chaque semaine à… ", se réjouissait, il y a quelques semaines, l’un d’eux qui avait décroché un contrat auprès d’un supermarché qui n’était d’ailleurs pas son seul client. On en était alors à trois mille cinq cents francs la palette de trente œufs. Mais ce qui devait arriver est arrivé : le trop plein de producteurs a chambardé le marché. A telle enseigne que les palettes, désormais proposées à deux mille cinq cents francs, ne s’écoulent pas comme souhaité. Les stocks s’accumulent tandis que les poules pondeuses font ce qu’elles savent faire le mieux, pondre des œufs. A la fin, il y a de fortes chances que ce soient les consommateurs qui sortent gagnants. Pour une fois...



Fidèle AFANOU EDEMBE



