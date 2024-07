Aéroport de Libreville : les toilettes ou la grande oubliée de la politique de modernisation ?

Hall de l'aéroport international Léon-Mba de Libreville. Il est 14 heures ce mercredi là.

Des voyageurs procèdent à l'enregistrement, avant de se diriger vers la salle d'embarquement. D'autres par contre, parfois accompagnés de parents ou d'amis, sont assis ou debout çà et là où ils discutent de tout et de rien, en attendant leur tour pour passer devant les comptoirs d'enregistrement des passagers et de leurs bagages.

L'on observe également des va et vient dans cette zone dédiée à l'attente des voyageurs et de leurs accompagnateurs. Ces mêmes mouvements s'observent aussi au niveau des toilettes, tant du côté des arrivées des vols internationaux qu'à celui des vols domestiques, où nous décidons aussi de nous rendre.

Côté vols internationaux, deux urinoirs sont mis à la disposition des messieurs. Ce qui fait que lorsque ceux ci sont occupés, vous devez gentiment attendre votre tour, et tant pis si vous souffrez du syndrome du paillasson ! Plus grave, si vous avez la coulante, il est plus sage de rester tranquillement chez vous.

D'autant que sur les deux cabinets de toilette apparemment disponibles, un seul fonctionne en réalité. Imaginez alors la suite lorsque celui-ci est occupé et qu'un autre usager frappe urgemment à la porte… En sus de ce que l'espace compris entre la porte d'entrée et la cuvette du WC semble avoir été aménagé uniquement pour des enfants ou des personnes de petite taille ! En outre, pas de dispositif particulier ici pour les personnes handicapées au moment où tous les aéroports internationaux prennent pourtant en compte cette réalité.

La situation reste quasiment identique du côté des vols domestiques, en plus du fait que rien n'y a été renouvelé depuis bien longtemps. Un seul appareil de séchage des mains est fonctionnel.

Le savon servant au lavage des mains manque. Hier aprèsmidi, c'est un agent affecté à l'entretien de cet espace qui s'est empressé de verser quelques gouttes de son produit sur les mains d'un usager pour lui permettre de se nettoyer les mains.

"Ah, tout tombe en ruine ici", lâche-t-il. Et un autre, en attente d'un vol pour l'étranger, de renchérir : "Ce qui nous sert de toilettes dans cet aéroport ne devrait plus l'être.

Ce sont des trucs complètement désuets qui n'obéissent plus à aucune norme moderne , aucun parfum digne d'un lieu d'aisances ne s'y échappe. Ils ont perdu de leur éclat."

C'est dire que tous les équipements sont devenus vétustes, et beaucoup se demandent dès lors comment a-t-on pu laisser les choses ainsi se dégrader.

En plus du nombre insuffisant de WC chez les hommes, comme chez les dames, il y a que ces toilettes ne fonctionnent plus de façon optimale. Ici des eaux de cuvettes qui suintent.

Là des toilettes qui n'arrivent plus à évacuer normalement toutes les déjections, au point où les gestionnaires de ces petits coins ont dû condamner certaines portes pour en interdire l'accès.

Et depuis lors, plus personne ne semble s'intéresser à ces petites zones qui mériteraient bien une cure de jouvence.

La réhabilitation des lieux d'aisances serait-elle la grande oubliée de la politique de modernisation de l'aéroport international Léon-Mba de Libreville ?

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU & ON

Libreville/Gabon