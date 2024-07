Mayumba : l'aérodrome n'est plus que l'ombre de lui-même

Profitant de la souplesse du calendrier des manœuvres médico-militaires "Nyanga 2024" à Mayumba, chef-lieu du département de la Basse-Banio, nos reporters se sont rendus vendredi 12 juillet dernier sur le site de l'aérodrome de la localité.

Une infrastructure construite au quartier Bana-Aviation, où sont du reste logées la mairie, l'ancienne base de la marine nationale, l'école publique communale B (actuellement noyée dans l'herbe et usée par le poids des ans), la structure hôtelière "Mbidia Koukou" (lire ci-dessous).

C'est aussi ici que se trouvent les plages, malheureusement non entretenues, tout comme la seule voie qui mène à l'aérodrome dont le bitume s'est dérérioré à plusieurs endroits.. On raconte d'ailleurs que c'est en prévision du dernier séjour du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la cité que cette rue a été ensoleillée dernièrement.

La vue qu'offre le terrain sans clôture de l'infrastructure aéroportuaire n'a pu rien du joli panorama d'antan. Les hautes herbes qui enveloppent la piste, longue de 1600 m, sont brûlées par les propriétaires des plantations environnantes.

"Il y a des usagers qui ont brûlé leurs plantations. Le feu s'est répandu jusqu'à l'aéroport où la station automatique de la direction de la météo a été abîmée. Ainsi que tous les appareils qui n'étaient plus utilisés", indique François qui habite pas très loin de là.

Les locaux abritant les bureaux, notamment, dégagent l 'expression d'une forte tristesse.

En effet, dépouillées de leur confort d'autre fois, ces installations sont devenues de véritables squelettes.

Tout comme les bâtiments qui sont devenus vétustes. Ce qui suscite regrets et désolation chez les populations locales et les visiteurs qui ont connu ce site du temps de sa splendeur.

"Cet aéroport, construit non loin de la mer, est devenu non seulement un espace pour les vandales. Mais aussi un lieu de prédilection pour les chasseurs, puisqu'on y trouve des hérissons, porcs-épics, écureuils, etc", rapporte Paul, producteur de vin de palme.

"Cet aéroport drainait autre fois du monde qui venait visiter notre cité et ses plages, notamment. Compte tenu de la mauvaise et longue route MayumbaLibreville, plusieurs Mayésiens prenaient l'avion. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui", regrette quant à elle Jeanne.

Pour M. Moussavou, l'abandon de l'aérodrome dont les travaux de réhabilitation lancés en 2016 ne sont jamais allés à leur terme, est un crève-cœur, un véritable désastre pour la contrée.

"C'est désolant de voir un endroit autrefois attractif mourir de cette façon", estime-t-il.

Tout comme d'autres fils de la localité qui plaident pour un retour des vols aériens, ce dernier espère que le président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema, va pouvoir donner des instructions fermes à une société afin que la réhabilitation de l'aéroport soit effective, au moment où l'on parle de la construction d'un port en eau profonde à Mayumba.

"Les Mayésiens et Mayésiennes souhaitent vivement la reprise du trafic aérien. Car les enfants malades et les personnes souffrantes du 3e âge en ont vraiment besoin pour vite arriver à Libreville où il y a des centres sanitaires équipés", sollicitent en choeur des ressortissants de la contrée.

MIKOLO MIKOLO

Mayumba/Gabon