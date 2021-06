Election à la LFE : La continuité ou le début d'une nouvelle ère à la LFE ?

PLUS que le bilan (moral et financier) de l'olympiade dressé hier lors de l'assemblée générale ordinaire, c'est le renouvellement du bureau exécutif de la Ligue de football de l'Estuaire (LFE) qui tient en haleine le mouvement sportif.

Un rendez-vous pour lequel le collège électoral composé de quatorze clubs (Académie Club de Libreville, Académie des Etoiles de Libreville, Académie des Pépites d'Or, TP Akwembe , Badji FC, Ballon d'Or, Centre Sportif de Libreville, Elites Sports, Eddy Sport, Foyer du football et animation de Libreville, Littoral FC, Sécu FC, Sporting Nyanga, AS Val) et six sous-ligues (Akanda, Cocobeach, Kango, Libreville, Ntoum et Owendo), va décider de l'identité du président de la LFE pour le mandat à venir.