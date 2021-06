BEPC 2021 : 5 détenus dans la course

Après avoir suivi des cours dispensés par des enseignants mis à disposition par la direction d'Academie Provinciale de l’Ogooué-Maritime dans l’enceinte du pénitencier

Après avoir suivi des cours dispensés par des enseignants mis à disposition par la direction d'Academie Provinciale de l’Ogooué-Maritime dans l’enceinte du pénitencier.

Cinq détenus de la prison centrale Saint-Pierre de Port-Gentil participent aux épreuves du Brevet d’Etudes du Premier Cycle session 2021 dans la province de l’Ogooué-Maritime. Répartis dans les centres d’examens du Lycée Thuriaf Bantsantsa (4) et Lycée Joseph Ambouroue Avaro(1), il s’agit de Kandou Dimoualou Glen, Gnoundou Paga Yvon Wenceslas, NKOSMOTIE Jacques Uriel, Eyi Obame Bruno Darick, Leyedi Ristovish , respectivement incarcérés pour les faits de vol avec arme apparente, vol à la tire, complicité de vol avec armé apparente, tentative de vol avec armé apparente et vol aggravé. Selon Tangui François Nkoghe Nguema, chef de service social de la prison, (toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour les conduire dans les centres et les ramener en détention à la fin de chaque journée). Le procureur de la République près le tribunal de première instance de la ville a souhaité bonne chance aux candidats.

Christelle NTSAME

