Vols et braquages : le gros coup de filet de la PJ

FIN de parcours pour Djerry Carel Mboula (33 ans), Dan Stéphy Mfoubou (29 ans), Christian Nguema Ndong (33 ans), Aimé Désiré Amvame (44 ans) et Laurent Minko (21 ans), tous Gabonais. Ils étaient recherchés activement par les services de police pour commission présumée de plusieurs infractions en bande organisée.

En effet, les éléments de la Police judiciaire (PJ) ont dernièrement mis la main sur le premier cité. Ce dernier, à la faveur d'un l'interrogatoire, aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Non sans établir la complicité de ses compères et conduit les fins limiers vers eux.

Selon les enquêteurs, Djerry Carel serait le cerveau du vol de 22 fusils de chasse perpétré dans la nuit du 30 novembre 2020, à la Direction provinciale des Eaux et Forêts de la Ngounié, en complicité avec Nguema Ndong. Quant à Mfoubou, il serait l'auteur du vol d'un revolver et de plusieurs pointes d'ivoire au tribunal de Mouila en 2018.

Les malfaiteurs présumés et leurs complices auraient également avoué d'autres infractions commises entre 2012 et cette année. Entre autres : le vol de 12 millions de francs à la station-service Engen de Lambaréné en 2012 et de 14 millions de francs à l'essencerie de Petro Gabon de Mouila, la même année. Lors de ce dernier coup, les malfaiteurs n'avaient pas hésité à tuer le veilleur de nuit.

Les mis en cause auraient aussi subtilisé, l'an dernier, 7 fusils de chasse et 2 ordinateurs dans le bureau du conservateur du parc national de Moukalaba-Doudou, à Tchibanga. Certains effets volés auraient été vendus à des villageois à Ekouk et Ebel-Abanga, selon les enquêteurs. Lesquels assurent avoir déjà récupéré 16 fusils de chasse et le revolver, mais aussi des munitions de différents types.