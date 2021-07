ITIE : affiner le dossier de candidature du Gabon

SOUCIEUX de réintégrer l'instance internationale après son retrait en 2013, le groupe multipartite de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) Gabon a tenu du 23 au 25 juin dernier dans un hôtel de Libreville, sa 3e session ordinaire.

En effet, lors de ces travaux qui visent à valider les éléments de structuration en vue de s’arrimer aux exigences 1.1 à 1.5 d’Oslo dans le cadre du dépôt de la candidature anticipée du Gabon, la présidente du groupe, Léontine Tania Oyouomi Loumbou Bibey, a indiqué que "ces travaux vont nous permettre de définir notre feuille de route. Il sera question pour chaque collège de jouer sa partition, de confirmer la participation pleine et effective qui est attendue de la part d'Oslo et de contribuer de manière significative à la finalisation du plan de travail et tous les éléments qui seront insérés dans le dossier de candidature afin de permettre au Gabon de retourner vers l'ITIE".