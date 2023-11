Vente des hôtels de l’Etat : la justice aux trousses des mafieux

La découverte par le gouvernement de la cession à des investisseurs privés, de prestigieux établissements hôteliers lui appartenant, l’a amené à saisir la justice pour comprendre ce qu’il s’est passé. Qui sont les initiateurs de cette vente ? Pourquoi ont-ils entrepris cette démarche ? A qui aurait profité le fruit de cette transaction ?

LES services judiciaires sont en mouvement depuis la semaine dernière. Sur saisine du gouvernement, par le truchement du ministre en charge du Tourisme, ils ont la mission de faire la lumière sur le scandale lié à la vente de trois hôtels appartenant à l’Etat gabonais pour un montant de 26 milliards de FCFA. Les plus connus sont les hôtels Intercontinental Okoumé Palace devenu Radisson Blu et Le Méridien Ré-Ndama cédés au groupe Wali Hotels & Resorts. Selon diverses sources, le premier établissement aurait été vendu à 12 milliards de FCFA et le second à 13 milliards de FCFA. En ouvrant cette enquête, la justice veut savoir et comprendre comment le dossier de cession de ces hôtels a été monté, qui en sont mêlés, quelles étaient les raisons réelles de la vente et où aurait-on reversé le montant global sus-évoqué.

En attendant que des réponses soient apportées à ces préoccupations, il ne fait aucun doute que l’Etat a, une fois de plus, été spolié. L’on se souvient, pour ce qui le concerne particulièrement, que Le Méridien Ré-Ndama avait été réquisitionné par le gouvernement de l’époque, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il n’était guère question du rachat de ce prestigieux hôtel par un quelconque investisseur ou promoteur. D’où le grand étonnement et l’indignation suscités au sein de l’opinion par la révélation de la vente de ces deux hôtels publics.

Selon certaines indiscrétions, des membres de l’ancienne famille présidentielle et des personnes tournant autour seraient mêlés à ce dossier. Tout comme un homme d’affaires bien connu des Gabonais. Lequel dossier, à en croire d’autres sources bien informées, remonterait donc à 2012. Et mêlerait Maixent Accrombessi, l’ancien directeur de cabinet d’Ali Bongo Ondimba, avec l’appui financier d’une banque qui a pignon sur rue au Gabon. Le groupe Wali Hotels & Resorts a été fondé en 2011 par des investisseurs privés locaux. Moins d’un an après, il est devenu propriétaire de l’Okoumé Palace, l’emblématique hôtel cinq-étoiles situé au quartier Kalikak, dans le 1er arrondissement de la capitale gabonaise.

Fin 2012, c’est au tour du Méridien Ré-Ndama de tomber dans l’escarcelle du groupe hôtelier, suivi quelques semaines plus tard du Méridien Mandji de Port-Gentil qui, comme celui de Libreville, est la propriété de l’Etat. L’on attend maintenant l’issue de l’enquête menée actuellement par les services judiciaires.

G.R.M

Libreville/Gabon