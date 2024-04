Gabon-Chine : une délégation du groupe CR20 reçue au palais

L'agenda du chef de l'Etat, hier, a accordé une place de choix au développement économique, notamment dans son aspect relatif à la construction des infrastructures. C'est dans ce cadre que le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience une délégation du groupe chinois "China Railway20" (CR20), conduite par son vice-président Zhu Pengfei.

La rencontre a eu lieu au palais Rénovation. C'est l'ADG du groupe 3AAA, Philippe Mintoghe, qui a introduit ladite délégation au cabinet pré- sidentiel.

Zhu Pengfei et les siens sont venus exprimer à leur hôte la volonté de CR20 d'investir au Gabon. Notamment dans la construction des infrastructures. CR20 se propose d'apporter des financements pour la réalisation de certains projets d'envergure tels que l'aménagement du réseau routier, la construction de la ligne de chemin de fer allant de Belinga à Mayumba, celle du port en eau profonde de Mayumba, etc.

Le président de la République a également échangé avec l'opérateur économique espagnol Vicente Pelegrini Justo, responsable de la société Acciona Construction Infrastructures. Une société qui est présente au Gabon depuis plusieurs décennies. Ce dernier est venu présenter au numéro un gabonais son entreprise et préciser le domaine de compétence de celle-ci. Non sans faire le point de la situation relative à la colla- boration entre son entreprise et l'Etat gabonais.

Toute chose ayant conduit le président de la Transition à manifester son intérêt pour la consolidation de cette collaboration entre l'Etat gabonais et l'entreprise espagnole dans les domaines de la production de l'eau potable, la construction des infrastructures routières et des bâtiments.

A noter que sur un tout autre plan, le chef de l'Etat a également reçu, chacun à son tour, le char- gé d'Affaires de l'ambassade de Chine au Gabon et la ministre de la Fonction publique.

ONDOUBA'NTSIBAH

Libreville/Gabon