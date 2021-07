"Opération Libérez les trottoirs" : les "Mamboundouistes" font entendre leur voix

LES "Mamboundouistes", courant politique animé par certains cadres et militants de l'Union du peuple gabonais (UPG), formation politique héritée de l'ancien député de Ndendé Pierre Mamboundou, étaient récemment en conclave sous la direction de leur président, Guy Constant Titus Koumba.

Revenant sur la récente initiative gouvernementale visant à restaurer la voie publique, les accotements et terre-pleins centraux du Grand Libreville, ils ont "marqué leur vive préoccupation au sujet de cette opération" . Laquelle, ont-ils indiqué, est effectuée "de manière peu orthodoxe par les éléments des forces de l'ordre" . Ce, d'autant plus que, ont-ils déploré dans un communiqué sanctionnant la tenue de leur rencontre, "l'opération se déroule visiblement sans associer les responsables des municipalités impactées" .

Pour autant, ils l'ont jugée "salutaire". D'autant plus que, ont-ils précisé, au final, l'initiative gouvernementale "s'inscrit dans le droit fil d'un plan d'harmonisation et d'embellissement des villes de Libreville, Akanda, Owendo et Ntoum".