Roger Owono Mba : reconnu coupable mais désormais libre

L'ancien ministre de l’Economie et des Finances Roger Owono Mba, qui était jugée le vendredi 02 juillet dernier devant la cour criminelle spéciale pour des faits de recel de détournements de fonds publics, a été condamné à 6 ans de prison ferme dont 5 avec sursis. Contre les 10 ans de réclusion criminelle dont 9 avec sursis requis par le Ministère public, la Cour a fait preuve de souplesse pour le prévenu en le condamnant à 6 ans de prison dont 5 avec sursis, ce qui indique que ce dernier est désormais libre.

En plus de cette condamnation, Owono Mba a également été sommé de payer une amende de 15 millions de FCFA et 30 millions de FCFA pour le préjudice moral causé à l'Etat gabonais. De plus, ce dernier va subir le maintien du gel des avoirs (1 milliards de FCFA) de son compte bancaire domicilié à BGFI.