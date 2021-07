Kango : Un vigile met le feu à la maison de son patron

UN véritable coup de massue : une villa de haut standing a été entièrement consumée, lors d'un incendie présumé criminel qui s'est déclaré dans la nuit du 28 au 29 juin, vers 2 heures du matin, au quartier Nianam, dans la commune de Kango.

Le propriétaire de la maison, Pierre Nzé Ona, administrateur civil en chef, retraité du ministère du Budget et ancien maire de Kango, que nous avons rencontré à son domicile de Melen, très abattu, relate les faits autour de ce drame.

"Sans attendre, je démarre mon véhicule. Arrivé sur place, c'est le désarroi. En faisant le tour, je constate la présence de deux bouteilles de gaz dont une positionnée au salon et l'autre au couloir, ainsi que des bouteilles contenant de l'essence, traînant ci et là", raconte-t-il.

Et le propriétaire des lieux de relever : " Owono Mba, que j'emploie depuis plus de 20 ans, avait mûri son plan. Le jour du drame, il avait eu le temps de soustraire les effets importants, avant de mettre le feu et s'évanouir dans la nature. "