Oyem  : plusieurs lots de chanvre indien détruits

LA Cour d’appel judiciaire d’Oyem et le Parquet général près ladite Cour ont procédé, le 10 mars dernier, à l’incinération d’un important stock de chanvre indien, estimé à plus de 300 kilogrammes. En présence du premier président de la Cour d’appel d’Oyem, Ponce-Hugues Ndzanga, l’avocat général et le greffier en chef près ladite Cour, respectivement François Engonga-Ondo et Simone Alene. Ainsi que des Officiers de police judiciaires (OPJ) de l’Office central de lutte antidrogue (Oclad).

Il s’agit au total de 27 ballots de cannabis, contenus dans 8 sacs de farine, qui ont été jetés au feu. Selon le procureur général près de la Cour d’appel d’Oyem, Rufin Dikoumba, cette opération de destruction publique de l’" herbe sèche " fait suite à plusieurs décisions de justice. Ce stock de chanvre indien appartenait à un narcotrafiquant nommé Abraham Mve-Ndong, âgé de 33 ans.

Celui-ci avait été interpellé par les gendarmes de Meyo-Kyè (Bitam), au cours d’un contrôle de routine, le 10 novembre 2020, au volant d’un véhicule de type Mitsubishi L 200, rempli de sacs de cannabis. Présenté devant un juge instruction, le trentenaire a été inculpé pour détention et transport illégal de chanvre indien, " un délit prévu et puni par l’article 208 du Code pénal ", a précisé le procureur général. Le mis en cause a comparu devant le tribunal correctionnel au cours de l’audience du 15 janvier 2021.



