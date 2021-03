GSEZ Infras : l'électrification de plusieurs villages

Grâce à l’installation de plus de 664 kilomètres de lignes électriques et 1 500 éclairages publics dans les provinces de l’Estuaire, du Moyen-Ogooué, de la Ngounié et du Woleu-Ntem, 20 000 Gabonais supplémentaires ont désormais accès à l’électricité.

GSEZ Infras, une filiale d’Arise Infrastructure Services (IS) a annoncé avoir livré, en janvier dernier, 664 kilomètres de nouvelles lignes électriques aménagées avec une augmentation de puissance de 17 MVA, permettant ainsi à 118 villages et plus de 20 000 Gabonais d’avoir désormais accès à l’électricité et l’installation de 1 500 éclairages publics. Initié il y a 4 ans, ce projet d’envergure vise à améliorer la couverture et le taux d’accès au service public de l’énergie électrique des populations situées en milieu rural.

Il impliquait la construction de lignes électriques dans les provinces de l’Estuaire, du Moyen-Ogooué, de la Ngounié et du Woleu-Ntem et consistait en l’aménagement de : 493 km de ligne moyenne tension ; 171 km de ligne basse tension ; le renforcement de 5 sous-stations et la production d’électricité – 17 MVA (ajout de groupes électrogènes aux stations d’alimentation SEEG de Mouila, Bitam, Fougamou et Lambaréné pour améliorer la capacité existante). En 2018, le taux d’électricité en zone rurale n’était encore que de 62,5 % au Gabon. C’est dans le but de répondre au besoin d’électrification des zones rurales au Gabon que GSEZ infras est né.



