Ndjolé : Il confond une femme à un singe

NDJOLÉ, le chef-lieu du département de l'Abanga-Bigné, vient d'enregistrer un drame pour le moins insolite. En effet, une quinquagénaire, Antoinette N., a été criblée de balles au cours d'un accident de chasse. L'auteur de cette méprise, un jeune homme, Oyane N., affirme l'avoir confondue à un singe. La victime est actuellement en soins intensifs à Lambaréné. Tandis que le chasseur imprudent a été placé le 14 juillet dernier en détention préventive à la maison d'arrêt du chef-lieu du Moyen-Ogooué. Selon une source policière proche du dossier, les faits se sont produits le 8 juillet dernier vers 13 heures au quartier TP Angouma. Oyane N. est à son domicile, lorsque son téléphone sonne. Au bout du fil, un ami l'informe de ce qu'un singe est en train de se déplacer sur un arbre. Sans perdre un seul instant, le chasseur s'arme de son fusil de type calibre 12 et se rend au lieu indiqué. Une fois sur place, Oyane N. et les deux amis qui l'accompagnent détectent effectivement la présence d'un primate, qui s'agite d'ailleurs dans le feuillage. Aussi, le chasseur se positionne et ouvre immédiatement le feu sur l'animal. Touchée, la cible tombe au pied de l'arbre. Sauf que, contre toute attente, en s'approchant de plus près, ce ne sont pas les cris d'un animal qui les accueillent mais plutôt ceux d'une personne. Il s'agissait d'Antoinette N. assise au pied de l'arbre, criblée de balles à la hauteur du visage et baignant dans une mare de sang.

C'est la panique. Les trois jeunes préviennent les voisins parmi lesquels le père du tireur qui met promptement son véhicule à disposition, pour conduire la blessée au Centre médical de Ndjolé pour les premiers soins. Mais, au regard de la gravité de ses blessures, Antoinette N. est évacuée vers Lambaréné.

Entendu par les éléments de la brigade centre de gendarmerie de Ndjolé, dans le cadre de l'enquête préliminaire, Oyane N. est mis aux arrêts. Avant d'être déféré devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lambaréné. Celui-ci, après audition le place sous mandat de dépôt à la prison de la localité. Une source judiciaire proche du Palais de justice de la ville du Grand Blanc indique que le chausseur "imprudent" comparaîtra le 22 août prochain. Il est à noter que la quinquagénaire ne s'est pas portée partie civile. Elle sera donc absente lors de cette audience.

Styve Claudel ONDO MINKO

