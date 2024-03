Lebamba : une jeune femme tente d'enterrer vivant son nouveau-né

Depuis lundi dernier, Nyengui Pendi est entre les mains de la brigade de gendarmerie de Lebamba pour une affaire d'infanticide. La Gabonaise d'une vingtaine d'années aurait tenté d'enterrer vivant le bébé qu'elle venait à peine d'accoucher au motif que celui-ci ne respirait plus.

Alors que le bébé était bel et bien vivant. Évacué au centre médical de la localité pour des soins intensifs, le nouveau-né a finalement rendu l'âme. À terme d'une grossesse de 9 mois, Nyengui Pendi, seule dans sa chambre au quartier Paris, accouche à 7 h 30 d'un bébé de sexe masculin pesant 1,440 kg. Les minutes qui suivent, la parturiente range soudainement le nouveau-né dans un seau. Voyant qu'il ne respire presque plus, elle se rend ensuite derrière sa maison dans le but de l'enterrer.

Sauf que la mère malintentionnée ne sait pas que ses gestes étaient suivis de loin par un voisin qui alerte promptement les gendarmes. Arrivés sur les lieux vers 11 heures, les pandores arrêtent Nyengui Pendi alors qu'elle est sur le point d'inhumer le nourrisson. La jeune femme est immédiatement conduite au centre médical de Lebamba, afin de sauver le rejeton qui respire encore.

Malheureusement, celui-ci décède. Les Officiers de police judiciaire (OPJ) ont par la suite conduit la parturiente au poste, en vue de l'interroger sur les raisons de son geste désespéré. L'issue de son audition pourrait se solder par sa présentation devant le parquet de la République près le tribunal de première instance de Mouila

Belzahs Aymar MAMBELA

Lebamba/Gabon