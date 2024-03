Musique/Makokou : imbroglio autour du concert de la Restauration

Le cabinet du ministre de la Culture est une fois de plus au centre d'une polémique.

Les deux conseillers techniques du ministre de la Culture, Délia Belouni Ndjally et Juste Parfait Moubamba alias "Bung Pinz", sont au cœur de vives tensions depuis l'annonce du concert de la Restauration, organisé dans le cadre de l'arrivée du président de la Transition dans la province de l'Ogooué-Ivindo.

D'une part, les artistes de la localité crient à la marginalisation orchestrée par les collaborateurs d'Augand, chargés d'organiser ce concert. D’autre part, les organisateurs brandissent la raison de la généralisation des choix. Un appel au boycott a été lancé sur les réseaux sociaux afin d'attirer l'attention du général Brice Clotaire Oligui Nguema.

"Il ne s'agit pas d'un concert 100 % G6", a expliqué Bung Pinz sur le plateau de la Matinale de Gabon 1ère. Les artistes du G6 réunis en collectif et représentés par la chanteuse Katia Mouniandzi déplorent le fait que le comité d'organisation n'ait accordé que 10 places aux artistes ogivins. C'est peu selon eux.

"Nous artistes de l’Ogooué-Ivindo, nous refusons d’être traités comme des invités chez nous. Nous ne sommes pas d’accord avec la manière de faire de M. Juste Parfait et Madame Délia". En effet, depuis le 11 mars dernier, l'affiche annonçant cet événement indique 9 chanteurs de cette province. Ce qui, selon le collectif, est "aberrant". Délia Belouni et Bung Pinz disent ne pas comprendre l'appel au boycott de cet événement voulu par le chef de l'État qui s'apparente à du "tribalisme" de la part des artistes ogivins et qui ne veulent pas être minoritaires sur ce projet.

Certains internautes invitent les deux conseillers du ministre à transférer aussi massivement les spectateurs.

Quoi qu'il en soit, à quelques heures de l'arrivée du président de la Transition, il serait judicieux d'apaiser les tensions et de trouver un terrain d'entente entre les deux parties?

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon