Lambaréné  : les trois responsables de Yuan Sen Bois gardés à vue pour non respect du code du travail ont été libérés

EN garde à vue depuis le 13 janvier dernier pour non-respect de la réglementation en vigueur en République gabonaise, en matière de traitement du personnel (L’Union des 15 et 16 janvier 2022), les trois membres du staff managérial de la société Yuan Sen Bois – le directeur et ses deux interprètes –, ont dernièrement été remis en liberté. Une issue consécutive, semble-t-il, aux signaux encourageants donnés par le sommet stratégique relativement au différend qui l'opposait aux travailleurs.

Aussi, le point concernant les licenciements abusifs a-t-il définitivement été réglé. À en croire le procès-verbal de conciliation authentifié par toutes les parties. Lequel document, ramené aux bons souvenirs des uns et des autres, indique clairement que : " L'An deux mil vingt et un, le 30 décembre, nous, Rodrigue Ngoye, inspecteur du travail, par ailleurs chef de service dûment assermenté et commissionné, se sont présentés : les licenciés, l’interprète de ladite société et bien évidemment des juristes des employés. Qui ont pourtant déclaré soumettre le différend individuel du travail, qui les oppose à la procédure de conciliation préalable devant l’inspecteur du travail et porte sur les points : préavis d’un mois, congés et dernier salaire du mois de décembre 2021. Ayant été entendues contradictoirement, les deux parties ont accepté à titre définitif et transactionnel le règlement à l’amiable du différend moyennant le payement par l’employeur des sommes arrêtées".

S'agissant des travailleurs accidentés abandonnés à leur triste sort à l'hôpital, la société Yuan Sen Bois s’est engagée à assumer correctement sa part de responsabilité.

Paterne N’DOUNDA

Lambaréné/Gabon