Vie des partis : l'UDIS va puiser à l'UN

Les récentes sorties de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS) du député de Mounana, Hervé Patrick Opiangah, par ailleurs 1er questeur de l'Assemblée nationale démontrent l‘ambition de ses dirigeants d’aller de l’avant et d’avoir un ancrage de plus en plus national. Après le Parti démocratique gabonais (PDG), cette formation politique membre de la galaxie présidentielle, enregistre aussi de nombreuses adhésions en son sein. Cible privilégiée, l’Union nationale (UN).

Après l’ancien coordonnateur adjoint des jeunes de l’UN, Patrick Nzoghe, et son groupe, il y a quelques années, l’UDIS s’est récemment renforcée avec l’adhésion du coordonnateur des activités dudit parti dans le 6e arrondissement de Libreville, Ghislain Nguema Ella. Après avoir démissionné avec armes et bagages, lui et les membres de l’Association qu'il dirige ont publiquement marqué leur décision de faire désormais partie des jaunes et noirs. Une démission de masse, du moins au sein du plus grand arrondissement de la capitale gabonaise, qui augure des problèmes au sein de l’UN dont l’élection des dirigeants semble avoir laissé des traces profondes de désunion. D’ailleurs, le nouveau militant de l’UDIS, Ghislain Nguema Ella, a récemment indiqué que ''s’il y a 10 personnes qui sont à l’UN, il faut dire qu’il y a 6 qui démissionnent''. Non sans indiquer la force de son association. ''Je sais qu’environ 50 à 60 % sont là parce que ce sont eux qui ont toujours représenté les points focaux d’abord de l’association AVC (Association vigilance citoyenne), ensuite de l’UN'', a-t-il justifié.

De l’avis des dirigeants de l'UDIS l'arrivée des nouveaux militants à quelques mois des prochaines élections renforce la position de leur parti sur l'échiquier politique. Inscrivant ses actions politiques dans une dynamique de renforcement, Hervé Patrick Opiangah et les siens creusent certainement un sillon dont l’ambition est de voir l’UDIS être au cœur d’un arbitrage politique lors des élections présidentielle, législatives et locales de 2023.

J.O.

Libreville/Gabon