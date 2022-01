Rappel vaccinal anti-Covid : qui est prioritaire ?

Le Comité national de vaccination (Copivac) par le biais de sa présidente Pr Madeleine Bouyou-Akotet annonçait le 05 janvier dernier qu'une troisième dose était exigée chez les personnes vaccinées. Partant des récentes découvertes scientifiques qui indiquent qu'au bout de 5 à 6 mois, la responsable du Copivac invitait les personnes ayant reçu les deux premières doses à rallier à nouveau les sites de vaccination.

Mais qui est donc prioritaire pour ce rappel de dose ? D'emblée, toutes les personnes ayant reçu les vaccins Sinopharm, Pfizer ou Moderna entre le mois de mars et juillet 2021. Pr Bouyou-Akotet précise également que les porteurs de comorbidités, et les personnes âgées de plus de 60 ans sont concernés au premier plan. Sont, par contre, inéligibles d'emblée les personnes infectées au Covid-19 depuis 3 mois, celles présentant une allergie grave après la vaccination, des saignements anormaux et des troubles de la coagulation, celles ayant eu une vaccination un mois avant la date à laquelle elles avaient prévu de se faire vacciner, ainsi que celles ayant été victimes d'un AVC récent. Ne sont, non plus, concernées par cette troisième dose, les personnes ayant reçu le vaccin à dose unique Johnson & Johnson du laboratoire américain Janssen.

Avec un taux de couverture vaccinale complète de 22,73 %, dont 27,84 % pour la première dose au 20 janvier 2022, on peut voir qu'une partie non négligeable de la population gabonaise a pris la décision de se faire inoculer le précieux sérum contre le Covid-19, de renforcer son système immunitaire, et de se prémunir contre les formes graves de la maladie.

Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon