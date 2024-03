Hydrocarbures : un incendie fait 4 morts sur un site de Perenco Becuna au large du Gabon

C’est via un communiqué rendu public par le leader national du secteur pétrolier au Gabon, Perenco Gas & Gas que notre Rédaction a appris le drame survenu sur le site de Perenco Becuna au large du Gabon.

Si le document précise que Perenco a activé sa procédure d’intervention d’urgence et travaille en étroite collaboration avec les services d’urgence et les autorités compétentes, l’on a appris via une source autorisée que « ledit incident a occasionné 5 portés disparus et 7 dépêchés dont un brûlé qui doit être évacué sur libreville. Suite aux recherches 4 corps inanimés ont été retrouvés sur le site dont 3 dépouilles calcinées ».