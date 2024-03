Centrale thermique à gaz de Mayumba : affaire conclue !

L'État et la compagnie pétrolière Perenco ont signé, mardi dernier, le protocole d’accord pour la construction de la centrale thermique à gaz IPP Mayumba, dans la province de la Nyanga. Les parties prenantes, notamment l’État gabonais, étaient représentées par les ministres Jeannot Kalima (Énergie), Mays Mouissi (Économie et Participations), Charles Mba (Comptes publics), Marcel Abéké (Pétrole), et le directeur général de Gabon Power Company (GPC), Philippe Jr. Ossoucah.

La capacité électrique installée dans le sud du Gabon se révèle actuellement insuffisante pour répondre aux besoins en électricité de la population ainsi que des industriels de cette région du pays. Ce déficit, principalement imputable à la vétusté des installations de production qui fonctionnent majoritairement au diesel, a récemment entraîné une crise énergétique dans l’arrière-pays.